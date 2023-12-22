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Сегодня, 16:24

Беленов заявил, что перешел в «Факел» ради футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о причинах перехода в воронежскую команду после ухода из «Рубина».

«Как появилось предложение от «Факела»? Я общался с Вадимом Валентиновичем Евсеевым, который меня знает по совместной работе в «Уфе», поэтому он был во мне уверен. Я пошел в «Факел» благодаря ему, но при этом поговорил и с руководством клуба. Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шел в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

37-летний Беленов выступает за «Факел» с июля 2023 года. Всего за воронежский клуб он провел 14 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-pereidya-v-fakel-poteryal-v-dengakh-no-shel-v-voronezh-za-futbolom-317842/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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