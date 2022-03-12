Баринов одним словом описал поражение «Локомотива» от ЦСКА

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Расстройство. Говорил, что будет ничья, но не угадал с прогнозом. У меня есть ощущение, что было вне игры до углового. Не посмотрели, но мог быть офсайд при передаче», — сказал Баринов «СЭ».

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Алексея Березуцкого сыграет дома с «Рубином» (20 марта).

«Локомотив» занимает шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).