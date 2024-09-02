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Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что команде пойдет на пользу поражение от «Краснодара»

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

Железнождорожники прервали серию из 7 побед во всех турнирах.

«В таких случаях говорят: беда пришла, откуда не ждали. Самый надежный игрок команды — и пожалуйста, две грубейшие ошибки, и игра сделана. Но я еще хочу сказать о том, что опытная, мастеровитая команда, проигрывая 0:2, выходит на второй тайм и не несется, сломя голову, забивать гол и отыгрываться — а очень методично старается наладить свою игру и потихонечку добиться того, чтобы сравнять счет.

А «Локо» понесся вперед, оголил тылы. И стало понятно, что будет третий, а мог быть и еще и четвертый. И это большая ошибка молодой команды, но молодежи свойственный провалы. А еще есть вопросы по Воробьеву, которого Галактионов выпустил в такой важной игре, а он совершенно не подходит под стиль «Локомотива», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Также бывший президент «Локомтива» оценил важность для команды паузы на матчи сборных.

«Да, это очень хорошо. Будет время все проанализировать, настроиться на следующий этап, забыть эту игру и начать заново. Возможно, этот «холодный душ» пойдет на пользу, будет, о чем подумать. Надо этот матч разобрать по минутам, по секундам, посмотреть, где не доиграли, что не доделали», — добавил Наумов.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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