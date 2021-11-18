Илья Казаков заявил, что Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

Комментатор, бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале рассказал, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил клуб уменьшить его зарплату.

Футболист посчитал, что он получается слишком большой оклад. Сообщалось, что зарплата Зобнина составляет 3-3,3 миллиона евро в год.

По данным источника, нынешний оклад игрока — 2 миллиона евро в год. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел 11 игр в РПЛ, забив 2 гола.