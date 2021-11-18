«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании футболиста понизить себе зарплату
Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина прокомментировал слухи о том, что футболист попросил у руководства клуба снизить зарплату. По его словам, на 27-летнего игрока сборной России подействовала критика.
«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать... Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — цитирует Духовников «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату, так как, по его мнению, получает столько незаслуженно.
Зобнин получал в «Спартаке» чуть более 3 миллионов евро в год. Теперь же, по новому трехлетнему контракту, эта цифра опустится до 2 миллионов.
Зобнин в этом сезоне провел 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4516885-vidimo-kritika-podejstvovala-pervyj-trener-zobnina-o-zhelanii-igroka-snizit-zarplatu.html
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