Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина прокомментировал слухи о том, что футболист попросил у руководства клуба снизить зарплату. По его словам, на 27-летнего игрока сборной России подействовала критика.

«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать... Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — цитирует Духовников «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату, так как, по его мнению, получает столько незаслуженно.

Зобнин получал в «Спартаке» чуть более 3 миллионов евро в год. Теперь же, по новому трехлетнему контракту, эта цифра опустится до 2 миллионов.

Зобнин в этом сезоне провел 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.