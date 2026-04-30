Мостовой считает, что «Спартак» обязан быть в тройке таблицы РПЛ: «Вижу победный настрой у футболистов»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о результатах «Спартака» в весенней части сезона-2025/26.

«Сбывается все, что я говорил раньше. «Спартак» набирает очки и обязан быть в тройке. Вижу победный настрой у футболистов. Та же игра в Нижнем Новгороде не так легко складывалась, но ее перевернули в свою пользу.

Борьба за чемпионство в следующем году? Каждый сезон об этом все говорят. Помимо «Спартака» есть еще «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, которые тоже готовы бороться. Но красно-белые по составу уступают лишь питерцам и краснодарцам. Посмотрим, что будет в межсезонье с точки зрения формирования команды», — сказал Мостовой «СЭ».

После 27 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на 4-м в таблице с 48 очками. Красно-белые отстают на 1 очко от идущего третьим «Локомотива». Таблицу возглавляет «Краснодар» с 60 очками, «Зенит» с 59 очками занимает вторую строчку.