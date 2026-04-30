«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

«Крылья Советов» и «Спартак» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в пятницу, 1 мая. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи самарцев и москвичей. Следить за основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Спартак» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

За три тура до конца РПЛ-2025/26 «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 26 очками. «Спартак» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. В предыдущем туре самарцы победили «Локомотив» со счетом 2:0, а спартаковцы обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1.