Известный форвард — о Садырине: «Привез из Питера пять новых футболистов. Один с пивным пузом, второй с жопой как у слона»
Экс-нападающий «Торпедо» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в «Рубине» с Павлом Садыриным в 1999 году.
— В ЦСКА при Садырине вы не задержались. Зато через несколько лет с ним в «Рубине» поработали.
— Садырин — довольно неприятный тип.
— Что не так?
— Первые сомнения у меня закрались еще на сборе в Финляндии. Знаете, как мы там кроссы бегали?
— Как?
— Лес, вокруг гостиницы все замело. Снега реально по пояс. Выходишь, проваливаешься в сугроб — а Садырин невозмутимо: «Ребята, побежали!» Если бы на лыжах, я бы еще понял. А тут... Потом каждому кинули мяч со словами: «Ведите!»
— Как же его по сугробам-то вести?
— Как-как... Коленками. Сумасшедший дом! Второй сбор был уже на Кипре. Садырин снова удивил.
— Чем?
— Никаких нагрузок! Максимум — рывочки, десять по сто. В остальное время — квадраты, теннисбол, волейбол. Ну и контрольные матчи. В одном из них защитник так мне засадил, что наутро голеностоп раздуло, словно тыкву. Даже кроссовок надеть не смог. Приковылял на тренировку. Садырин равнодушно: «Беги!» — «Ка-а-к?! Вы ногу мою видели?» — «Тогда в море ее лечи. Заодно морской водички для меня набери, буду рот полоскать». Протягивает пластиковую бутылку.
— Вода холодная?
— Ледяная! Хоть и Кипр, но зима! А я по пояс в воде. Полчаса Садырин там продержал. Из-за этого застудил седалищный нерв, начались прострелы в пятку. Боль адская! На ногу наступить невозможно! У Садырина же один ответ: «Ты косишь!»
— Чудеса.
— Уже в Казани кладут в военный госпиталь. С утра до вечера процедуры, бассейн, вытяжка. Ничего не помогает. Звоню Тишкову: «Юр, хреново мне. Третий месяц мучаюсь...» — «Саня, не волнуйся, вылечим!» Через знакомого доктора договорился, что меня обследуют в ЦИТО. Там сразу точный диагноз установили, назначили уколы. Через десять дней все как рукой сняло!
— Вот и славно.
— В клубе перед отъездом в Москву выписали командировочное удостоверение. На нем в ЦИТО должен был печать шлепнуть. Но забыл. Возвращаюсь в Казань и слышу — раз печати нет, на фиг с пляжа.
— Из-за такой ерунды?!
— Да. Пригрозили по статье уволить, но в итоге нашли компромисс. Выплатили мне небольшую компенсацию за досрочное расторжение контракта. Тем временем Садырин привез из Питера пять новых футболистов. Смешн-ы-ые! Один с пивным пузом, второй с жопой как у слона, у третьего и то и другое... Вся Казань над ними угорала.
— Почему же Садырин так к вам отнесся?
— Хотел своих игроков взять. Думаю, дело только в этом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1