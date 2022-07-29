Экс-нападающий «Торпедо» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в «Рубине» с Павлом Садыриным в 1999 году.

— В ЦСКА при Садырине вы не задержались. Зато через несколько лет с ним в «Рубине» поработали.

— Садырин — довольно неприятный тип.

— Что не так?

— Первые сомнения у меня закрались еще на сборе в Финляндии. Знаете, как мы там кроссы бегали?

— Как?

— Лес, вокруг гостиницы все замело. Снега реально по пояс. Выходишь, проваливаешься в сугроб — а Садырин невозмутимо: «Ребята, побежали!» Если бы на лыжах, я бы еще понял. А тут... Потом каждому кинули мяч со словами: «Ведите!»

— Как же его по сугробам-то вести?

— Как-как... Коленками. Сумасшедший дом! Второй сбор был уже на Кипре. Садырин снова удивил.

— Чем?

— Никаких нагрузок! Максимум — рывочки, десять по сто. В остальное время — квадраты, теннисбол, волейбол. Ну и контрольные матчи. В одном из них защитник так мне засадил, что наутро голеностоп раздуло, словно тыкву. Даже кроссовок надеть не смог. Приковылял на тренировку. Садырин равнодушно: «Беги!» — «Ка-а-к?! Вы ногу мою видели?» — «Тогда в море ее лечи. Заодно морской водички для меня набери, буду рот полоскать». Протягивает пластиковую бутылку.

— Вода холодная?

— Ледяная! Хоть и Кипр, но зима! А я по пояс в воде. Полчаса Садырин там продержал. Из-за этого застудил седалищный нерв, начались прострелы в пятку. Боль адская! На ногу наступить невозможно! У Садырина же один ответ: «Ты косишь!»

— Чудеса.

— Уже в Казани кладут в военный госпиталь. С утра до вечера процедуры, бассейн, вытяжка. Ничего не помогает. Звоню Тишкову: «Юр, хреново мне. Третий месяц мучаюсь...» — «Саня, не волнуйся, вылечим!» Через знакомого доктора договорился, что меня обследуют в ЦИТО. Там сразу точный диагноз установили, назначили уколы. Через десять дней все как рукой сняло!

— Вот и славно.

— В клубе перед отъездом в Москву выписали командировочное удостоверение. На нем в ЦИТО должен был печать шлепнуть. Но забыл. Возвращаюсь в Казань и слышу — раз печати нет, на фиг с пляжа.

— Из-за такой ерунды?!

— Да. Пригрозили по статье уволить, но в итоге нашли компромисс. Выплатили мне небольшую компенсацию за досрочное расторжение контракта. Тем временем Садырин привез из Питера пять новых футболистов. Смешн-ы-ые! Один с пивным пузом, второй с жопой как у слона, у третьего и то и другое... Вся Казань над ними угорала.

— Почему же Садырин так к вам отнесся?

— Хотел своих игроков взять. Думаю, дело только в этом.