Экс-нападающий «Торпедо» и «Арсенала» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

— Кажется, в «Арсенале» вы пересеклись с Владимиром Федотовым, нынешним тренером ЦСКА?

— Конечно! Два года в Туле отыграли. Володю все уважали, был капитаном.

— Что за человек?

— Лидер! Духовитый, справедливый. Всегда за правду. Шустиков был таким же. Если ты ножки из борьбы убрал или за своим игроком не добежал — Серега первый по башке настучит. Для Чугайнова тоже авторитетов не существовало, кому угодно мог напихать. Даже ветеранам вроде Ширинбекова.