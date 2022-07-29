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Сегодня, 06:20

«Духовитый, справедливый. Всегда за правду». Известный форвард — о Владимире Федотове

Экс-игрок «Торпедо» назвал Владимира Федотова справедливым тренером
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-нападающий «Торпедо» и «Арсенала» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

— Кажется, в «Арсенале» вы пересеклись с Владимиром Федотовым, нынешним тренером ЦСКА?

— Конечно! Два года в Туле отыграли. Володю все уважали, был капитаном.

— Что за человек?

— Лидер! Духовитый, справедливый. Всегда за правду. Шустиков был таким же. Если ты ножки из борьбы убрал или за своим игроком не добежал — Серега первый по башке настучит. Для Чугайнова тоже авторитетов не существовало, кому угодно мог напихать. Даже ветеранам вроде Ширинбекова.

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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Локомотив

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