Известный форвард — о Валерии Овчинникове: «20 человек упали перед Борманом на колени: «Отец родной, прости!»
Экс-нападающий «Торпедо» и нижегородского «Локомотива» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Валерием Овчинниковым по прозвищу Борман.
— Борман — большой души человек! Каждый день под его руководством — это очень тяжело. Но как праздник. КВН отдыхает.
Пригласил на разговор — в 6 утра в гостинице «Турист». Приезжаю, сидит он в номере, пепельница, дым коромыслом. Хрипло: «Кузьмичев... Так, Кузя, сейчас летим в Сочи. Если все нормально — подписываем контракт». Выхожу в коридор и вижу: за мной еще человек 50 стоят!
— 50?!
— Да. Прилетаем в Сочи, переоделись — и на вечернюю пробежку. Знаете, что это у Овчинникова? Кросс — десять километров! В хорошем темпе! Я на кроссе за Максом Путилиным встал, чтобы ветром не сдуло. Тот здоровый. Час бежим, полтора... Свисток: «Все, пацаны, на ужин!» Вот вдумайтесь — кросс бежит толпа из 50 человек!
— Уже вдумались. Сидим ошарашенные.
— В 7 утра подъем, выходим на зарядку. Нас уже 30!
— 20 не проснулись?
— 20 отчислили после кросса! Для меня загадка — что Борману не понравилось? Как люди бегают?
Или вот случай. В чемпионате обыграли кого-то, на следующий день выходной. На трех машинах подкатываем к палатке, покупаем шесть ящиков пива. На всю команду. Я стою, закуриваю. Вдруг вижу — мчится огромный синий «Форд». Такой в Нижнем был один — московское «Динамо» отдало Борману за трансфер Черышева. С испугу оставшиеся полсигареты сжимаю в кулаке — и в рот! Глотаю!
— Да ладно!
— Ей-богу, не вру! Затушил слюной и сожрал! Борман пересекает две сплошные, подруливает к палатке: «Ну что, сволочи, попили пивка?» Кто-то подает голос: «У нас же выходной...» В ответ: «Так, пиво выгружайте — и на базу».
Приезжаем, переодеваемся, выходим на поле. Борман: «Погнали!» Бежим 30 минут. Бежим час. Тут даже здоровяк Лебедев скис: «Парни, беда! Надо покаяться. Иначе до вечера не доживем. Сейчас до Бормана добегаем и падаем на колени!» 20 человек перед ним — бу-бух! Хором: «Викторыч, отец родной, прости! Больше не повторится!»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1