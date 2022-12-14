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Ари считает, что Акинфеев мог бы заиграть в «МЮ», «Реале» или «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадриде», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе, я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет — молодой, может, еще поедет в «Реал Мадрид», почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он провел в составе клуба 723 матча, в 303 из них не пропустил ни одного гола.

Источник: партнерки поехали 1) https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-akinfeev-zaigral-by-v-reale-pszh-barselone/ 2) https://tass.ru/sport/16586585

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Игорь Акинфеев
РПЛ
1
4
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
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Квинси Промес

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 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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