Ари считает, что Акинфеев мог бы заиграть в «МЮ», «Реале» или «ПСЖ»

Экс-нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадриде», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе, я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет — молодой, может, еще поедет в «Реал Мадрид», почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он провел в составе клуба 723 матча, в 303 из них не пропустил ни одного гола.