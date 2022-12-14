«Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года.

«Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», — сказал Бейл.

Бейл выступает за «Крылья Советов» с лета 2021 года. За самарский клуб защитник сыграл в 45 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.