Экс-менеджер «Зенита» Чинквини рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, где, по его мнению, форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру. Ранее футболист покинул петербургский клуб. На данный момент он остается без команды.

— Думаю, Дзюба — не игрок для итальянского чемпионата, — рассказал Чинквини «РБ Спорт». — Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артему уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место. Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то еще в Европе.

— Кто из российских клубов смог бы потянуть зарплату Дзюбы? «Сочи»?

— Зарплата Дзюбы в «Зените» была очень важной. Сейчас он в другой ситуации, и если решит выбрать «Сочи», ему в любом случае придется снизить требования по зарплате. Полагаю, «Сочи» не сможет платить 33-летнему игроку столько же, сколько и «Зенит». Но Артем по-прежнему хорош, вариант с «Сочи» лично мне кажется весьма интересным. Большой клуб, проявивший себя в последнем розыгрыше чемпионата. Красивый город. Для Артема это отличная возможность.