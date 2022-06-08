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Экс-менеджер «Зенита» Чинквини рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру

Виктория Кравченко
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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, где, по его мнению, форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру. Ранее футболист покинул петербургский клуб. На данный момент он остается без команды.

— Думаю, Дзюба — не игрок для итальянского чемпионата, — рассказал Чинквини «РБ Спорт». — Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артему уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место. Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то еще в Европе.

— Кто из российских клубов смог бы потянуть зарплату Дзюбы? «Сочи»?

— Зарплата Дзюбы в «Зените» была очень важной. Сейчас он в другой ситуации, и если решит выбрать «Сочи», ему в любом случае придется снизить требования по зарплате. Полагаю, «Сочи» не сможет платить 33-летнему игроку столько же, сколько и «Зенит». Но Артем по-прежнему хорош, вариант с «Сочи» лично мне кажется весьма интересным. Большой клуб, проявивший себя в последнем розыгрыше чемпионата. Красивый город. Для Артема это отличная возможность.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-dzyuba-ne-igrok-dlya-ital-yanskogo-chempionata-emu-33-u-nego-net-pasporta-evrosoyuza/
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Уфа

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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