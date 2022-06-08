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Дело Азмуна вернулось в суд после неявки футболиста на экспертизы по установлению отцовства

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» рассказал о ходе судебного разбирательства по установлению отцовства и взыскания алиментов.

— Как сейчас продвигается дело?

— Ситуация развивается достаточно быстро. Думаю, мы уже вышли на финальную стадию судебного процесса. Дело вернулось после назначенной судом экспертизы, на которую ответчик Сердар Азмун ни разу не явился.

Там было назначено две даты забора биоматериала, но он так и не пришел. Соответственно сейчас дело вернулось с экспертного учреждения в суд. Далее судья назначила дату судебного заседания, которое может стать решающим. Может быть, судья даже выйдет на вынесение решения.

Сердар Азмун. Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алие, отправляя на содержание 12 тысяч рублей в месяц.

Сердар Азмун
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