Агент Джикии рассказал подробности восстановления капитана «Спартака» после повреждения глаза

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока после повреждения глаза.

«Все в порядке, у человека отпуск. Джикия проходит курс лечения, который выписал офтальмолог. Живет полной жизнью, все нормально. Еще 7-10 дней по терапии: капли, лекарство и прочее. Приезд на сборы? Такую информацию может дать только главный доктор. У Георгия все в порядке, плановая терапия», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) и отыграл 66 минут, затем вместо него на поле появился Максимилиано Кофрие.

После игры Шпинев рассказал, что у Джикии были проблемы с глазом и растяжение боковой связки колена.