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Сегодня, 14:04

Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: «У Станковича очень сильный характер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я отлично знаком со Станковичем, так как он был игроком «Лацио», когда я там находился, мы работали вместе около 3 лет. Он был шикарным игроком, но мне сложно говорить о его тренерской карьере. Да, Деян добился успеха в Венгрии, но всем иностранцам очень тяжело работать в России. Тут все зависит от команды. Я не смотрел матчи «Спартака», так как в Италии их не показывают, и не совсем понимаю, какой у них сейчас состав. Но у Станковича очень сильный характер, он такой же как Михайлович. В этом можете не сомневаться. Главное, чтобы незнание русского языка не стало проблемой», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

После 5 туров «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Оресте Чинквини
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Франко Ороско заявил, что «Спартак» можно сравнить с «Миланом» или «Ювентусом»

Чинквини заявил, что в этом сезоне «Зениту» должно быть попроще
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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Педро

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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