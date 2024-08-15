Франко Ороско заявил, что «Спартак» можно сравнить с «Миланом» или «Ювентусом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско сравнил «Спартак» с «Миланом» и «Ювентусом».

«Спартак» можно сравнить с «Миланом» или «Ювентусом». Но мне сложно говорить об этом конкретно, я никогда не играл против этих соперников», — цитирует Ороско «РБ Спорт».

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.