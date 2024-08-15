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Сегодня, 14:02

Франко Ороско заявил, что «Спартак» можно сравнить с «Миланом» или «Ювентусом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско сравнил «Спартак» с «Миланом» и «Ювентусом».

«Спартак» можно сравнить с «Миланом» или «Ювентусом». Но мне сложно говорить об этом конкретно, я никогда не играл против этих соперников», — цитирует Ороско «РБ Спорт».

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
Франко Ороско
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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Маркус Вендел

Зенит

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