Чинквини заявил, что в этом сезоне «Зениту» должно быть попроще

Итальянский менеджер Оресте Чинквини рассказал, что в этом сезоне «Зенит» должен испытать меньше проблем.

— «Зенит» сейчас очень силен, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он дает результат. Да, в прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом, — цитирует Чинквини «РБ Спорт».