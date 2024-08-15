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Сегодня, 14:11

Чинквини заявил, что в этом сезоне «Зениту» должно быть попроще

Виктория Кравченко
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Итальянский менеджер Оресте Чинквини рассказал, что в этом сезоне «Зенит» должен испытать меньше проблем.

— «Зенит» сейчас очень силен, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он дает результат. Да, в прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом, — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Накануне клуб из Санкт-Петербурга одержал победу во 2-м туре FONBET Кубка России по футболу над «Рубином» (1:0). Таким образом, победная серия «Зенита» в сезоне-2024/25 достигла уже 7 матчей с общим счетом 22:2.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Оресте Чинквини
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Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: «У Станковича очень сильный характер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЦСКА

 4
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Педро

Зенит

 3
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

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Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
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