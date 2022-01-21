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Экс-менеджер «Динамо» Орещук назвал два преимущества «Зенита» над другими клубами в России

Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал два преимущества «Зенита» над другими клубами в России.

«У «Зенита» есть два «джокера» в сравнении с другими клубами, — приводит слова Орещука «РБК Спорт». — Во-первых, у «Зенита» совершенно иного уровня спонсоры, нежели у других клубов. Петербуржцы могут себе позволить себе купить в состав высококлассных игроков за высокую зарплату. Нельзя взять супер-мастера за маленькие деньги. А если у тебя средний бюджет и ты берешь высококлассного футболиста, то сразу же образовывается дыра в трансферном бюджете. В итоге получается, что «Зенит» может позволить условно трех таких футболистов, а ты — максимум одного».

По словам экс-менеджера «Динамо», большинство перспективных футболистов не хотят переходить в российские клубы, которые не играют в еврокубках.

«Во-вторых, игроки сразу же смотрят, где играет клуб. Если речь идет про участие в Лиге Чемпионов, то могут начаться переговоры. А если вы и в Европе не играете, 70 процентов футболистов вообще отказываются разговаривать, а остальные ждут завышенные зарплатные ведомости. У «Зенита» же есть не только стабильно-высокие финансовые показатели, но и постоянная игра в Лиге Чемпионов. К тому же, Петербург — комфортный город для проживания иностранцев. Много факторов есть, которые на это влияют», — сказал он.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61e9f14d9a794746a9dc2ff6?from=newsfeed
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

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