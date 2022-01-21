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«Неправильно, когда возникают такие ситуации». Гендиректор «Химок» Габулов недоволен потерей талантливого Соколова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник Артем Соколов покинет команду по договоренностям, достигнутым до его прихода в клуб. Бывший игрок сборной России в новогодние праздники занял должность в подмосковном клубе.

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— Возможный уход перспективного 18-летнего Соколова — серьезная потеря?

— С точки зрения сегодняшнего дня — нет. Но если мы говорим о потенциале, которым Артем обладает, и его возрасте, то, конечно, это потеря. У Соколова есть качества, которые позволяют ему в ближайшие пару лет начать показывать интересный футбол.

— Понятно, что вы теряете полузащитника не по своей воле. Верна ли информация, что вообще вам трудно удерживать футболистов агента Павла Андреева из-за тонкостей при составлении контрактов?

— У нас больше нет игроков, имеющих соглашение с Андреевым. Я так скажу: Соколов уходит согласно договоренностям, которые были достигнуты до меня. Считаю, что это не совсем правильно, когда возникают такие ситуации. Конечно, правообладателем футболиста должен в первую очередь быть клуб, а отношения с агентами выстраиваться на взаимовыгодных условиях. При этом мы открыты для взаимодействий с любыми агентами, нет «своих» и «чужих».

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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