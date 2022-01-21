«Неправильно, когда возникают такие ситуации». Гендиректор «Химок» Габулов недоволен потерей талантливого Соколова

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник Артем Соколов покинет команду по договоренностям, достигнутым до его прихода в клуб. Бывший игрок сборной России в новогодние праздники занял должность в подмосковном клубе.

— Возможный уход перспективного 18-летнего Соколова — серьезная потеря?

— С точки зрения сегодняшнего дня — нет. Но если мы говорим о потенциале, которым Артем обладает, и его возрасте, то, конечно, это потеря. У Соколова есть качества, которые позволяют ему в ближайшие пару лет начать показывать интересный футбол.

— Понятно, что вы теряете полузащитника не по своей воле. Верна ли информация, что вообще вам трудно удерживать футболистов агента Павла Андреева из-за тонкостей при составлении контрактов?

— У нас больше нет игроков, имеющих соглашение с Андреевым. Я так скажу: Соколов уходит согласно договоренностям, которые были достигнуты до меня. Считаю, что это не совсем правильно, когда возникают такие ситуации. Конечно, правообладателем футболиста должен в первую очередь быть клуб, а отношения с агентами выстраиваться на взаимовыгодных условиях. При этом мы открыты для взаимодействий с любыми агентами, нет «своих» и «чужих».