Сегодня, 14:43

Карпин считает некорректным сравнение Глушенкова и Аршавина: «Это как сравнивать Месси и Марадону»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сравнении хавбека «Зенита» Максима Глушенкова и экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

— Смолов сказал, что Мелехин самый грязный защитник РПЛ.

— Милейший Виктор Мелехин. Да, я же против него не играл. Онопко знаете как называли? Милейший человек. Серьезно. Как только ни называли. Дуболом, убийца. На поле так. А как по-другому.

— Как вас называли?

— Приятный.

— Начались теории заговора, что Кисляк тоже играет, а Фомина отпускают.

— Люди, которые не разбираются, говорят про усталость. Это усталость определенной группы мышц, напряжение. Нагрузка в сборной могла привести к травме.

— Хотели бы матч сборной провести в Ростове?

— С удовольствием сыграл бы в Ростове. Но с логистикой пока что вряд ли.

— Есть ли желание съездить в Красноярск, Грозный?

— Если сложится логистика, стадион, поле желательно, погода, возможно, да. Вы же первые скажете, почему не сыграете в Нижнем Новгороде, а играете фиг знает на каком стадионе в Красноярске.

— Как оцените Кучаева?

— Даже на статистику если посмотреть, он самый отбирающий на удивление игрок. Хорошо готов физически, выполняет все требования. Такой игрок может помочь.

— Глушенков?

— Сказать что удивил, не удивил. У футболистов, теннисистов, хоккеистов в течение года не находятся на одном уровне: какой-то месяц хуже, лучше. Сейчас, возможно, был спад в начале, а сейчас подъем. Это случается со всеми.

— Корректно ли сравнение Глушенкова с Аршавиным?

— Сравнивать Пеле, Марадону и Месси. Смысл? Кто сильнее? Как докажешь? Кто-то видел одного, а кто-то не видел Пеле или Марадону. Сравнивать Месси с Марадоной, смысл. Как и Аршавина с Глушенковым. Для чего? Для кликабельных заголовков, да.

Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Виктор Мелехин
Максим Глушенков
