Экс-игрок «Зенита» Гасилин рассказал, как в Германии из-за него вызвали полицейских

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал историю, которая произошла с ним в Германии.

«Клуб мне снимал квартиру в трехэтажном доме. На каждом этаже было по одной квартире, а на минус первом были мусорные баки. Раз в неделю их нужно было выставлять на улицу, чтобы мусор забирали. Жильцы дома делали это по очереди. При этом, если в графике написано, что мусор будут забирать 26-го числа, баки нужно было выставить 25-го. Но я же этого не знал! Короче, после того, как я в третий раз косякнул и не выставил баки за день, ко мне приехали полицейские. Я им объяснил, что не знал всех этих нюансов. После этого случая спортдир «Шальке» сказал, что я должен купить что-нибудь в магазине и извиниться перед соседями. И я реально купил конфеты и подарил. Были правда те, кто не открыл мне, но я оставил им конфеты под дверью, вместе с записочкой, написанной с помощью онлайн-переводчика», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Гасилин в сезоне-2015/16 на правах аренды выступал за «Шальке». В составе немецкой команды россиянин провел 33 матча и отметился 14 голами.