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Экс-игрок «Зенита» Гасилин рассказал, как в Германии из-за него вызвали полицейских

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал историю, которая произошла с ним в Германии.

«Клуб мне снимал квартиру в трехэтажном доме. На каждом этаже было по одной квартире, а на минус первом были мусорные баки. Раз в неделю их нужно было выставлять на улицу, чтобы мусор забирали. Жильцы дома делали это по очереди. При этом, если в графике написано, что мусор будут забирать 26-го числа, баки нужно было выставить 25-го. Но я же этого не знал! Короче, после того, как я в третий раз косякнул и не выставил баки за день, ко мне приехали полицейские. Я им объяснил, что не знал всех этих нюансов. После этого случая спортдир «Шальке» сказал, что я должен купить что-нибудь в магазине и извиниться перед соседями. И я реально купил конфеты и подарил. Были правда те, кто не открыл мне, но я оставил им конфеты под дверью, вместе с записочкой, написанной с помощью онлайн-переводчика», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Гасилин в сезоне-2015/16 на правах аренды выступал за «Шальке». В составе немецкой команды россиянин провел 33 матча и отметился 14 голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-eks-futbolist-zenita-gasilin-rasskazal-kak-v-germanii-iz-za-nego-vyzvali-politseyskikh
Алексей Гасилин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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