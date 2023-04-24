Тарханов: «Торпедо» и «Факел» вылетят из РПЛ»

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за выживание в РПЛ.

— В этом туре определился первый неудачник сезона?

— Вы о «Торпедо»? Да, от вылета команду уже ничто не спасет.

— Кто составит ей компанию?

— Скорее всего, «Факел». Хотя месяц назад я бы, конечно, «Химки» назвал.

— Что же изменилось?

— С приходом Талалаева команда преобразилась. Тренер опытный, не шарахается. Сразу наладил игровую дисциплину. Отсюда ничья в Самаре и победа над «Торпедо». Теперь вполне реально зацепиться за стыковые матчи.

— У вас есть ответ — почему не получилось у Гогниева?

— Ну, в первой лиге он здорово работал, его «Алания» показывала симпатичный футбол. А вот в «Химках» при Гогниеве был сплошной хаос. Как на поле, так и за его пределами.

— «Нижний» теперь всего на три очка отстает от «Крыльев» и «Урала». Обгонит?

— Едва ли. «Урал» из-за плотного графика сейчас на спаде, но наверняка поднимется. «Крылья» в стыки тоже рухнуть не должны. Пока самарцам откровенно не везет. Играют-то неплохо, в Нижнем поражения не заслуживали.

— Это точно.

— Решающий гол пропустили в нелепой ситуации. Евгеньев не смог выбить мяч, еще и вратарь напортачил. Куда ты бежишь?! Видишь же, что твой защитник у линии штрафной борется с нападающим. Ну и стой в воротах! А Ломаев выскочил далеко вперед — и получил за шиворот. Обиднейшее поражение!

«Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками за 24 тура. «Торпедо» находится на 16-м месте с 13 очками.

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