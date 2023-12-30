Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал команду, которая удивила его в 2023 году

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какая команда чемпионата России удивила его в 2023 году.

«Краснодар» меня удивил больше всего. Отмечу всю команду, а не какого-то одного игрока. Футбол — командная игра», — сказал Ещенко «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 очка.