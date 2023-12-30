Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал главное разочарование чемпионата России в 2023 году

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что его разочаровало в российском футболе за 2023 год.

«Больше всего меня разочаровал тот факт, что «Сочи» с таким бюджетом находится на последнем месте. Вылет из РПЛ? Все к этому идет. Хотя есть и хорошие погодные условия, и инфраструктура, и стадион», — сказал Ещенко «СЭ».

По итогам первой части сезона «Сочи» с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.