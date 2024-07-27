Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:48

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов назвал Марио Фернандеса потерянным человеком

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход экс-игрока армейцев Марио Фернандеса из «Зенита».

«Я изначально не понимал, зачем он пошел в «Зенит». Я уже тогда сказал, что человек сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернется в клуб. Мои слова подтвердились. Хотел бы я его снова увидеть в ЦСКА? А сейчас что, говорят, что он там может оказаться? Это вопрос к Бабаеву с Гинером. Мне этот футболист вообще неинтересен. Для меня Фернандес — потерянный человек. Говорить одно, а на деле делать другое... Я вижу конечный результат. По факту его в ЦСКА больше нет», — цитирует Кузнецова Metaratings.

24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и 5 забитых мячекй за сборную России.

Источник: Metaratings
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
1
2
Читайте также
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» не заинтересованы в подписании Шунина
Шавло считает, что Довбня не будет играть в «Спартаке»
Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»
Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА
Бушманов считает переход Довбни в «Спартак» абсолютно нормальным
Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Пиняев должен стать лидером команды

«Динамо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости