Экс-игрок ЦСКА Кузнецов назвал Марио Фернандеса потерянным человеком

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход экс-игрока армейцев Марио Фернандеса из «Зенита».

«Я изначально не понимал, зачем он пошел в «Зенит». Я уже тогда сказал, что человек сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернется в клуб. Мои слова подтвердились. Хотел бы я его снова увидеть в ЦСКА? А сейчас что, говорят, что он там может оказаться? Это вопрос к Бабаеву с Гинером. Мне этот футболист вообще неинтересен. Для меня Фернандес — потерянный человек. Говорить одно, а на деле делать другое... Я вижу конечный результат. По факту его в ЦСКА больше нет», — цитирует Кузнецова Metaratings.

24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и 5 забитых мячекй за сборную России.