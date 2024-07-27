В субботу, 27 июля, состоится московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 2-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Динамо» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» читайте в нашем материале.

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