Бибрас Натхо назвал конкурентов «Зенита» за золотые медали РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал клубы, которые могут составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Считаю, в этом сезоне конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составят три команды: «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Да, питерцы — фавориты, но РПЛ — очень непредсказуемая лига. Все может сложится для «Зенита» иначе, и гегемония прервется», — цитирует Натхо Sport24.

После 4 туров РПЛ в турнирной таблице лидируют ЦСКА и «Спартак» (по 10 очков). Третье место занимает «Сочи» (9 очков). Далее идет «Зенит», «Динамо» и «Ростов» (по 7 очков).