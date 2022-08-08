Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом». Вратарь был удален в первом тайме

Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ

Болельщики «Зенита» признали вратаря Даниила Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ (0:0).

На 33-й минуте встречи 19-летний голкипер выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника грозненцев Лечи Садулаева, за что получил красную карточку. Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.