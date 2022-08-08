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Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом». Вратарь был удален в первом тайме

Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ
Руслан Минаев
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Болельщики «Зенита» признали вратаря Даниила Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ (0:0).

На 33-й минуте встречи 19-летний голкипер выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника грозненцев Лечи Садулаева, за что получил красную карточку. Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Даниил Одоевский
3
3
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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12.08 19:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

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Урал

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Александр Черников

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Краснодар

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