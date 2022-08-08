Полузащитник «Химок» Гбане заявил, что готов играть за команду весь сезон

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане рассказал «СЭ» о впечатлениях от старта РПЛ в новой команде.

«Мне все нравится в «Химках». Готов играть весь сезон! Внутри команды отличная атмосфера. С психологической точки зрения тоже все в полном порядке. «Химки» — хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем двигаться от матча к матчу, чтобы бороться с каждым соперником в лиге.

У нас нет точного плана, как обыгрывать такие команды, как «Зенит», «Спартак». К каждому сопернику мы будем готовиться с Сергеем Юраном в тактическом плане, который нам очень помогает, и надеяться на максимальный результат», — сказал Гбане «СЭ».

«Химки» арендовали 21-летнего Гбане у хорватского «Бийело Брдо» до конца сезона-2022/23.

После четырех туров РПЛ подмосковный клуб набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Гбане принял участие во всех четырех матчах.