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Петржела: «Был бы я Дзюбой, я бы хотел остаться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело»

Петржела высказался о возможном продолжении карьеры Дзюбы в чемпионате Турции
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Был бы я Дзюбой, я бы хотел осатться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело, у него уже нет такой скорости. Лучше остаться в России, но уже в другой команде», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее об интересе «Галатасарая» к Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву сообщил «СЭ» представитель Оздоева Анзор Гаргаев.

Артем Дзюба
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