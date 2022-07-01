Петржела: «Был бы я Дзюбой, я бы хотел остаться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Был бы я Дзюбой, я бы хотел осатться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело, у него уже нет такой скорости. Лучше остаться в России, но уже в другой команде», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее об интересе «Галатасарая» к Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву сообщил «СЭ» представитель Оздоева Анзор Гаргаев.