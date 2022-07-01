Петржела: «Был бы я Дзюбой, я бы хотел остаться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело»
Петржела высказался о возможном продолжении карьеры Дзюбы в чемпионате Турции
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы в чемпионате Турции.
«Был бы я Дзюбой, я бы хотел осатться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело, у него уже нет такой скорости. Лучше остаться в России, но уже в другой команде», — сказал Петржела «СЭ».
Ранее об интересе «Галатасарая» к Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву сообщил «СЭ» представитель Оздоева Анзор Гаргаев.
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|0
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|15.07
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Химки – Зенит
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|
ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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