Пивоваров — о Кубке РПЛ: «По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о работе над созданием проекта Кубка РПЛ.

«Александр Александрович (Алаев) попросил меня подготовить отчет о работе рабочей группы по Кубку РПЛ для обсуждения на общем собрании, — сказал Пивоваров «СЭ». — Поэтому мы провели сегодня расширенное заседание рабочей группы, оно прошло в очном формате. Лидеры наших подгрупп рассказали о проделанной за месяц работе. По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется. Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем. Подготовлено юридическое заключение о статусе соревнования и проведена независимая оценка стоимости прав. У нас еще остается несколько открытых вопросов — по ним проработаны варианты, мы сможем оперативно принять все решения».

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ может стать аналогом еврокубковым турнирам в России.