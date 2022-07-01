Пивоваров — о Кубке РПЛ: «По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о работе над созданием проекта Кубка РПЛ.
«Александр Александрович (Алаев) попросил меня подготовить отчет о работе рабочей группы по Кубку РПЛ для обсуждения на общем собрании, — сказал Пивоваров «СЭ». — Поэтому мы провели сегодня расширенное заседание рабочей группы, оно прошло в очном формате. Лидеры наших подгрупп рассказали о проделанной за месяц работе. По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется. Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем. Подготовлено юридическое заключение о статусе соревнования и проведена независимая оценка стоимости прав. У нас еще остается несколько открытых вопросов — по ним проработаны варианты, мы сможем оперативно принять все решения».
Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ может стать аналогом еврокубковым турнирам в России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -