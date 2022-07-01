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Пивоваров — о Кубке РПЛ: «По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о работе над созданием проекта Кубка РПЛ.

«Александр Александрович (Алаев) попросил меня подготовить отчет о работе рабочей группы по Кубку РПЛ для обсуждения на общем собрании, — сказал Пивоваров «СЭ». — Поэтому мы провели сегодня расширенное заседание рабочей группы, оно прошло в очном формате. Лидеры наших подгрупп рассказали о проделанной за месяц работе. По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется. Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем. Подготовлено юридическое заключение о статусе соревнования и проведена независимая оценка стоимости прав. У нас еще остается несколько открытых вопросов — по ним проработаны варианты, мы сможем оперативно принять все решения».

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ может стать аналогом еврокубковым турнирам в России.

Роман Евгеньев (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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