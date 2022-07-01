Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:07

Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что думает по поводу информации об интересе к нему со стороны ЦСКА. Футболист признался, что узнал об этой новости из интернета.

«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — цитирует Осипенко «Чемпионат».

Об интересе ЦСКА к футболисту ранее сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

ЦСКА на данный момент проводит сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. Команда успела провести уже два контрольных матча. В первом ЦСКА уступил «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4742779-maksim-osipenko-otreagiroval-na-informaciyu-ob-interese-k-nemu-so-storony-cska.html
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Осипенко
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Алекс Крал приостановил действие контракта со «Спартаком»
Спортивный директор «Норчепинга» Мартинссон заявил, что клуб не ведет переговоры с Сигурдссоном
Пивоваров — о Кубке РПЛ: «По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется»
«По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ
«Торпедо» объявило о подписании защитника Кутепова
Кавазашвили считает, что Кутепов будет играть в основном составе за «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неманья Видич не приедет в Питер на ретро-матч «Зенита» и «Спартака»

Петржела: «Был бы я Дзюбой, я бы хотел остаться играть в РПЛ. В Турции ему будет очень тяжело»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости