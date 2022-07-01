Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА
Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что думает по поводу информации об интересе к нему со стороны ЦСКА. Футболист признался, что узнал об этой новости из интернета.
«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — цитирует Осипенко «Чемпионат».
Об интересе ЦСКА к футболисту ранее сообщил спортивный журналист Иван Карпов.
ЦСКА на данный момент проводит сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. Команда успела провести уже два контрольных матча. В первом ЦСКА уступил «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3).
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|0
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|0
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10
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|0
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11
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
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|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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