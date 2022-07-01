Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что думает по поводу информации об интересе к нему со стороны ЦСКА. Футболист признался, что узнал об этой новости из интернета.

«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — цитирует Осипенко «Чемпионат».

Об интересе ЦСКА к футболисту ранее сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

ЦСКА на данный момент проводит сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. Команда успела провести уже два контрольных матча. В первом ЦСКА уступил «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3).