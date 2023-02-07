Петржела оценил возможный переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход бывших футболистов санкт-петербургского клуба Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Удивлен таким новостям. Надеюсь, ребята успешно пройдут медосмотр. Но, честно, лично я думаю, что Дзюба больше ничего стоящего не покажет», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Юльянов рассказал «СЭ» о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым при условии успешного прохождения медицинского обследования.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.