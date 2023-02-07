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Мостовой о «Зените»: «Реал» и «Манчестер Сити» тоже всех скупают — тенденция сейчас такая»

Мостовой сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити». По словам экс-игрока сборной России, клубы схожи в том, что много тратят на покупку игроков.

«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы — девять иностранцев.

Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего — это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он думаем так давно.

Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» — они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника

Единственное исключение для всех сейчас — это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», — цитирует Мостового «Чемпионат».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, третьем место занимает «Ростов».

 

Источник: Championat.com
Александр Мостовой
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
3
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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