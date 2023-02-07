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Сегодня, 20:15

Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

«У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.

Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодежи, потому что в большинстве своем деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно — результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию», — сказал Булыкин «Чемпионату».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 25 января в питерский клуб перешел бразилец Роберт Ренан.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4988215-bulykin-o-zenite-v-gorode-hoteli-by-videt-vospitannikov-a-ne-polkomandy-inostrancev.html
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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