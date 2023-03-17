Слуцкий: «Для меня Пиняев — российский Винисиус, у которого есть шансы стать Гризманном»

Экс-главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве. Наставник сравнил форварда с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

«После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд. Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 1 января 2023 года. Transfermarkt оценил сделку в 2,6 миллиона евро. 18-летний россиянин подписал контракт до конца 2026 года.

В этом сезоне на счету Пиняева 20 матчей во всех турнирах, 5 голов и 3 результативные передачи.