Быстров — о Заболотном: «У него нет выдающихся качеств»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру нападающего ЦСКА Антона Заболотного.

— Заболотный играет на своих сильных качествах. Это побороться вверху, побежать до конца, протаранить. Это он умел все и в первой лиге, — подчеркнул Быстров. — У него нет выдающихся качеств, но благодаря своей работе он находится в команде. Можно над ним смеяться, а он работает и отплатил за место в стартовом составе голом.

— Но нападающий должен забить чуть больше, чем один гол за 480 дней.

— Он нападающим был всегда в первой лиге. Да и сейчас нападающих мало, где наши молодые? Раньше сколько было — много, а где они сейчас?

— На Заболотного похожи Комличенко и Дзюба, но они на две головы сильнее.

— Нет. Кого Комличенко может продавить? Выбрать позицию и пробить головой. Он техничный, есть краснодарская школа.

— Вот они сильнее на голову Заболотного. А ЦСКА хочет за призовые места бороться.

— Нет других, эти заняты. Не думаю, что Комличенко справился бы в ЦСКА. Когда Заболотного брали в ЦСКА, то он смог навязать борьбу Чалову. Конечно, он не такой техничный, как Смолов, но есть свои плюсы. Тренер понимает, что Антон не забьет 20-30 голов.

— Это последний год Заболотного в ЦСКА?

— У него контракт до следующего сезона. Думаю, что он до конца контракта будет в ЦСКА. А дальше надо смотреть.

31-летний форвард выступает за ЦСКА с лета 2021 года.

Всего он провел за столичную команду 47 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.