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Сегодня, 17:12

Дюпин повторил антирекорд чемпионатов России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ разгромил в гостях «Рубин» со счетом 6:0.

Последний гол в матче, который записал на свой счет Георгий Мелкадзе, стал 50-м пропущенным в чемпионате-2021/22 для Юрия Дюпина.

Вратарь казанцев — второй голкипер в истории высшего дивизиона, который добирался до неприятной юбилейной отметки два раза. В сезоне-2018/19 он пропустил 50 голов, выступая за «Анжи».

Дюпин повторил антирекорд Евгения Крюкова, которому принадлежит еще одно сомнительное достижение — 69 пропущенных голов в сезоне-1995.

Вратари, которые пропускали по 50 голов за сезон в чемпионате России

Сезон

Вратарь

Команда

Матчи

Пропущенные года

1995

Евгений Крюков

Жемчужина

30

69

1996

Платон Захарчук

КАМАЗ

34

57

2000

Андрей Чичкин

Ротор

30

54

1993

Андрей Викторович

Луч

33

54

2017/18

Давид Юрченко

Тосно

28

53

1995

Александр Мартешкин

Крылья Советов

24

52

1993

Евгений Крюков

Ростсельмаш

34

52

2014/15

Стипе Плетикоса

Ростов

30

51

2021/22

Юрий Дюпин

Рубин

27

50

2012/13

Сергей Веремко

Крылья Советов

29

50

2018/19

Юрий Дюпин

Анжи

30

50

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 1
Эспаньол 0
1-й тайм

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
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Далер Кузяев

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
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Спартак

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