Дюпин повторил антирекорд чемпионатов России

«Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ разгромил в гостях «Рубин» со счетом 6:0.

Последний гол в матче, который записал на свой счет Георгий Мелкадзе, стал 50-м пропущенным в чемпионате-2021/22 для Юрия Дюпина.

Вратарь казанцев — второй голкипер в истории высшего дивизиона, который добирался до неприятной юбилейной отметки два раза. В сезоне-2018/19 он пропустил 50 голов, выступая за «Анжи».

Дюпин повторил антирекорд Евгения Крюкова, которому принадлежит еще одно сомнительное достижение — 69 пропущенных голов в сезоне-1995.

Вратари, которые пропускали по 50 голов за сезон в чемпионате России