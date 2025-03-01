Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Андреев покинул Россию

По информации «СЭ», бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул Россию.

17 февраля «Крылья Советов» объявили об уходе 37-летнего функционера из клуба, в котором Андреев работал с мая 2021 года. Новым генеральным директором «Крыльев» назначили Роберта Тер-Абрамяна.

19-го числа Андреев попрощался с командой и представил игрокам своего преемника. Он выразил уверенность, что новое руководство сможет дать новый импульс развития клубу.