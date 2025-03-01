Агкацев: «Уверен, в стартовом составе «Краснодара» будет 11 воспитанников. Вопрос времени»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном появлении одиннадцати воспитанников клуба в стартовом составе.

— Мечта Галицкого об 11 воспитанниках в стартовом составе — утопия?

— Почему? Если в клубе на каждой позиции воспитанник будет выигрывать конкуренцию, это возможно. Уверен, так будет в «Краснодаре». Это лишь вопрос времени, — сказал Агкацев «СЭ».

«Краснодар» после 18-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.