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Агкацев: «Если бы трансфер Сафонова в «ПСЖ» не состоялся, мне бы пришлось искать другую команду»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» прошлым летом.

— Раз уж упомянули Сафонова. Ты ведь был одним из первых, кто узнал о его трансфере в «ПСЖ»?

— Я знал, что есть интерес от европейского клуба. Ни для кого не секрет: если бы не состоялся трансфер Матвея, наверное, мне бы пришлось искать другую команду. Потому что я бы элементарно «пересидел». До какого-то момента вратарь может прогрессировать в тренировочном процессе и доберется до определенного предела, но без игровой практики прогресса не будет. Мне кажется, в тот момент я дошел до предела — и дальше бы деградировал, если бы не играл. Поэтому от будущего Матвея зависело и мое будущее. Так что — да, мне говорили, что к нему есть интерес. Но название клуба я узнал одновременно со всеми, — сказал Агкацев «СЭ».

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на пять лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

Станислав Агкацев и&nbsp;Матвей Сафонов.«Если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», я бы искал новую команду». Агкацев — о новой роли и чемпионской гонке
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Матвей Сафонов
Станислав Агкацев
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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