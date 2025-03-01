Агкацев: «Если бы трансфер Сафонова в «ПСЖ» не состоялся, мне бы пришлось искать другую команду»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» прошлым летом.

— Раз уж упомянули Сафонова. Ты ведь был одним из первых, кто узнал о его трансфере в «ПСЖ»?

— Я знал, что есть интерес от европейского клуба. Ни для кого не секрет: если бы не состоялся трансфер Матвея, наверное, мне бы пришлось искать другую команду. Потому что я бы элементарно «пересидел». До какого-то момента вратарь может прогрессировать в тренировочном процессе и доберется до определенного предела, но без игровой практики прогресса не будет. Мне кажется, в тот момент я дошел до предела — и дальше бы деградировал, если бы не играл. Поэтому от будущего Матвея зависело и мое будущее. Так что — да, мне говорили, что к нему есть интерес. Но название клуба я узнал одновременно со всеми, — сказал Агкацев «СЭ».

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на пять лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.