Экс-футболист «Спартака» Нимели рассказал о случае, когда столкнулся с расизмом на матче в России

Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как столкнулся с расизмом в России.

«В России я старался избегать проблем. Может быть, если бы я был менее аккуратен, то какие-то проблемы и могли бы возникнуть. Если я шел куда-то гулять, то ни на кого не наезжал, вел себя нормально. Поэтому за все время, что я был в «Спартаке», у меня ни разу ничего подобного не было. Разве что один раз, когда мы играли против «Енисея», я забил гол и побежал праздновать в сторону фанатов соперника. Они начали ухать, изображать звуки, которые издают обезьяны. В ответ я только засмеялся и похлопал им, а они поаплодировали мне», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Также 24-летний футболист высказался о ситуации с брошенным болельщиком бананом в полузащитника «Зенита» Вендела.

«Фанаты всегда хотят поддеть такими вещами лучших игроков команды соперника. Очень важно правильно отреагировать и постараться ответить им своей игрой. Но ситуация, которая произошла в Кубке России с Венделом, конечно, некрасивая», — заявил Нимели.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провел 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Форвард даже сыграл в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года.

В нынешнем сезоне нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.