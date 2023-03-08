Ещенко: «Сейчас главное уделять внимание футболу в России»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко выразил мнение, что в условиях отстранения от международных соревнований в российском футболе следует больше проводить внутренних турниров.

«Сейчас стоит развивать именно внутреннюю кухню футбола, — цитирует Sport24 Ещенко. — Нужно думать о футболе в России: делать больше турниров, больше футбольных школ, готовить молодежь. А на вопрос о переходе в Азию для развития нашего футбола отвечать должен не я. Сейчас главное уделять внимание и развивать внутренний футбол. А дальше будет видно, где мы окажемся».

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.