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Ледяхов хотел бы в будущем видеть сына Аршавина в футболке «Спартака»

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, что хотел бы увидеть сына бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина, Арсения, в футболке красно-белых.

Ранее Аршавин рассказал, что хотел бы, чтобы сын занимался в академии питерцев, но ему промыли мозги в «Спартаке».

«Нет ничего такого в том, что Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака». Андрей, наверное, хотел, чтобы он был в академии «Зенита», но они же живут в разных городах. Все вопросы пускай решает со своей бывшей женой. Если Арсений станет хорошим футболистом, я бы хотел его увидеть в «Спартаке». Не важно какая у него фамилия. Главное, чтобы игрок подходил под критерии и уровень красно-белых», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

10-летний Арсений, сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

В ноябре 2021 года Барановская объяснила, почему сын Аршавина стал заниматься в академии «Спартака».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-esli-arsenij-arshavin-stanet-horoshim-futbolistom-ya-by-hotel-ego-uvidet-v-spartake/

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1.66

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1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

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Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

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ИТБ1 (2.5)

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1.90
Андрей Аршавин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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14
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