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Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Продолжаю работать каждый день. Без боли нет победы, как говорится. Больше всего хочу скорее быть в форме», — написал защитник «Спартака» в социальных сетях.

Кутепов покинул расположение клуба по ходу второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы.

28-летний Кутепов практически не играет за «Спартак» — в этом сезоне на его счету три матча.

Илья Кутепов
ФК Спартак (Москва)
0
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