Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Продолжаю работать каждый день. Без боли нет победы, как говорится. Больше всего хочу скорее быть в форме», — написал защитник «Спартака» в социальных сетях.

Кутепов покинул расположение клуба по ходу второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы.

28-летний Кутепов практически не играет за «Спартак» — в этом сезоне на его счету три матча.