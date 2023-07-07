Экс-футболист сборной США Сайеф: «Аршавин — великий!»
Экс-футболист сборной США Сайеф назвал Аршавина великим
Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в комментарии для «СЭ» назвал лучшего российского футболиста в истории.
«Конечно же, я знаю Аршавина. Он — топ! Великий! Если вы назовете имена известных российских игроков, то я точно буду их знать. Аршавин — лучший российский игрок? Для меня это точно так. Он играл в топовых командах и добился высоких результатов!» — сказал Сайеф «СЭ».
В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год российский футболист выступал за «Арсенал». За лондонский клуб он провел 144 матча, отметился 31 голом и 46 результативными передачами.
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|0-0
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11
|Урал
|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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