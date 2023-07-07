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Экс-футболист сборной США Сайеф: «Аршавин — великий!»

Экс-футболист сборной США Сайеф назвал Аршавина великим
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в комментарии для «СЭ» назвал лучшего российского футболиста в истории.

«Конечно же, я знаю Аршавина. Он — топ! Великий! Если вы назовете имена известных российских игроков, то я точно буду их знать. Аршавин — лучший российский игрок? Для меня это точно так. Он играл в топовых командах и добился высоких результатов!» — сказал Сайеф «СЭ».

В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год российский футболист выступал за «Арсенал». За лондонский клуб он провел 144 матча, отметился 31 голом и 46 результативными передачами.

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная США по футболу
ФК Нефтчи
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