«Спартак» не планирует продавать Зиньковского

По информации «СЭ», «Спартак» не рассматривает продажу полузащитника Антона Зиньковского в ходе летнего трансферного окна.

Тренерский штаб рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявляет интерес к Зиньковскому. Позже сам игрок опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.