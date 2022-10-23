Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:38

Сенников: «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками, как «Динамо»

Сенников считает, что «Локомотив» пока не может бороться с такими соперниками, как «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча команды с «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная, несмотря на все три забитых мяча со стандартов. «Локомотив» не готов к изменениям. Железнодорожники не способны пока бороться с такими соперниками, как «Динамо». Продвинется ли «Локомотив» вверх по турнирной таблице? У команды очень сложный календарь. Надо стараться, хоть и впереди матчи с ЦСКА, «Спартаком». Все команды организованные, но нужно биться. Понятно, что будет непросто», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-ne-gotov-k-izmeneniyam-i-bor-be-s-takimi-sopernikami-kak-dinamo/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Дмитрий Сенников
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
В «Динамо» посвятили победу над «Локомотивом» Льву Яшину
Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280
«Будем обсуждать с Семиным разные вопросы, но не приглашение главным тренером». Нагорных объяснил, что будет с «Локомотивом»
Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»
Гранат: «Главной проблемой «Локомотива» было состояние «Динамо»
Тарханов считает, что «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»
Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»
Нагорных: «Локомотив» ищет нового тренера. Как будет принято решение, мы его сразу объявим»
Лоськов заявил, что очень скучает по Томасу Цорну и Марвину Компперу
Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода»
Самедов — о неудачном проекте «Локомотива»: «Большинство новичков не соответствовали уровню амбиций клуба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «В «Динамо» наблюдается динамика становления тактики главного тренера»

Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости