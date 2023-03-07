«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с 64-летием

Пресс-служба «Зенита» поздравила бывшего тренера команды Лучано Спаллетти с днем рождения.

Итальянскому специалисту исполнилось 64 года. На данный момент он возглавляет «Наполи».

«С днем рождения, Лучано!» — написано в сообщении клуба.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Итальянец приводил питерский клуб к двум титулам чемпионов России. Также на счету Спаллетти Кубок и Суперкубок России.